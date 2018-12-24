Житель Ноябрьска получил три года тюрьмы за присвоение 6 миллионов 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2018-12-24T14:43:43+03:00

Изменить размер текста: A A

За присвоение и отмывание денег в особо крупном размере накануне осужден житель Ноябрьска. Условный срок ему заменили на реальный.

По информации прокуратуры ЯНАО, в конце сентября 2017 года ноябрянин сообщил представителю коммерческой организации о возможности оказать посреднические услуги по продаже неликвидного кабеля.

Получив от покупателя 6 800 000 рублей в счет оплаты кабеля, под предлогом внесения указанной суммы в кассу АО «Газпромнефть-Снабжение», мужчина обратил их в свою собственность.

После чего, в октябре 2017 года ноябрянин легализовал часть похищенных денег в размере 2 000 000 рублей, купив квартиру и оформив её на имя своей дочери.

Первоначально следственный орган возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере»..

Суд назначил виновному наказание в виде условного лишения свободы.

Ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания прокурор на несправедливый приговор суда принёс апелляционное представление.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам согласилась с доводами апелляционного представления и изменила приговор, назначив виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд конфисковал квартиру в доход государства и удовлетворил гражданский иск коммерческой организации на сумму 6 800 000 рублей.