Обманутые дольщики попросили помощи у губернатора Ямала

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-24T13:57:35+03:00

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Тема жилья остро стоит на Ямале. Во время Прямой линии с губернатором округа Дмитрием Артюховым, ямальцы задавали вопросы по переселению из ветхого и аварийного жилья, различным профильным программам, а также коснулись проблем обманутых дольщиков.

В эфире к губернатору обратились жители Нового Уренгоя, люди, так и не получившие квартиры в доме на улице Тундровая.

- Дом, где уренгойцы выступили дольщиками, построен безобразно. Из-за этого пришлось даже принимать меры. Ряд людей понесли и понесут наказания. Кто-то уже уволен, кто-то даже является теперь объектом внимания правоохранительных органов. Но от этого людям не легче. Наша обязанность здесь пойти навстречу дольщикам, – отметил Дмитрий Артюхов, предложив несколько вариантов решения проблемы.