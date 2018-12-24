2018-12-24T13:40:21+03:00
Происшествия

В Салехарде работников детсада, где малыш получил ожоги, привлекли к ответственности

Ребёнок находился в комнате с кварцевым облучателем
Алена Кульмухаметова
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Ожоги ребенок получил в детском садуОжоги ребенок получил в детском садуФото: Татьяна Коркина
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Ожоги роговицы обоих глаз, кожных покровов лица, шеи, рук и ног получил 2-летний малыш в детском саду «Росинка» в Салехарде. Подан иск на компенсацию морального вреда.

По информации прокуратуры ЯНАО, 2 ноября текущего года 2-летний воспитанник детского сада № 2 «Росинка» получил ожог роговицы обоих глаз, ожог кожных покровов лица, шеи, верхних и нижних конечностей, потому что воспитатель оставила ребенка без присмотра в помещении, в котором находился включенный кварцевый облучатель. От воздействия ультрафиолетовых лучей ребенок получил ожоги.

По факту выявленных нарушений прокуратурой города в адрес начальника департамента образования администрации Салехарда внесено представление.

По результатам рассмотрения акта реагирования три должностных лица дошкольного учреждения, в том числе заведующий, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратурой города в защиту прав несовершеннолетнего в Салехардский городской суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

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