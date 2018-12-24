Следственный комитет Ямала проводит расследование по факту смерти надымчанки от ожогов

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-24T12:57:52+03:00

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Ранее «Комсомольская правда-Ямал» сообщала о смерти жительницы Надыма, которая сварилась в кипятке в результате коммунальной аварии в Надыме.

Следственным отделом по городу Надым СК по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту выявленной информации в СМИ о скончавшейся в больнице женщине, получившей термические ожоги тела.

Напомним, в городе Надым 24 ноября вечером во дворе дома на улице Зверева случился прорыв теплотрассы. Местная жительница хотела убрать декоративные конструкции из палисадника, но провалилась в яму с кипятком. Пострадавшая была госпитализирована в надымскую ЦРБ, а через несколько дней — в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются очевидцы трагедии. В ходе доследственной проверки, в том числе, будет дана правовая оценка действиям лиц, в чьи полномочия входила организация и контроль за работой коммунальной службы, проводившей ремонтные работы во дворе.