Мост через реку Пур откроют через два года

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-24T12:44:02+03:00

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Ямальцев интересует реализация масштабных транспортных проектов - строительство путепроводов через Обь и Пур.

Напомним, часть Северного широтного хода – совмещенный мост в районе переправы Салехард–Лабытнанги, начнут возводить в первой половине 2019-го. А мост через реку Пур, старт строительства которого дали накануне, появится через два года. Во время трансляции «прямой линии» с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым жительница поселка Уренгой предложила присвоить мосту через реку Пур имя знаменитого геолога Василия Подшибякина.

Глава ЯНАО к инициативе отнесся положительно и предложил ямальцам самим определиться с названием:

- Давайте мы с вами проведем такое голосование, чуть позже, когда уже будем его вводить в эксплуатацию. И обязательно Василий Тихонович должен быть в списке тех, в честь кого этот мост может быть назван.