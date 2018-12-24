Яиальцы попросили губернатора решить вопрос с дорогами

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-24T12:02:14+03:00

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За время Прямой линии с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым от ямальцев поступили десятки вопросов касающихся качества дорог и развития транспортной инфраструктуры.

Жители Нового Уренгоя и Коротчаево недовольны состоянием дороги, соединяющей газовую столицу и удаленный микрорайон. Горожане высказали обеспокоенность, тем, что после передачи участка трассы в федеральную собственность его ремонт может затянуться.

- Со следующего года участок Коротчаево – Новый Уренгой мы начинаем делать сами, не дожидаясь никаких передач. Это не просто улучшение верхнего слоя, это капитальная программа будет. Необходимо сглаживать углы – жители Нового Уренгоя знают, что где-то это петляющая дорога, небезопасная и статистика дорожных происшествий об этом говорит. Надо её привести в должный вид. Этим обязательно займемся, – сказал глава арктического региона.

По словам Дмитрия Артюхова, профильные работы пройдут и в самом Коротчаево. В микрорайоне появятся новые тротуары и современная система освещения.