Жительница Надыма, сварившаяся в кипятке во дворе, умерла в московской клинике

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-24T12:10:11+03:00

Об этом сообщили ее родственники

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Жительница Надыма Наталья Милованкина, которая получила серьезные ожоги, обварившись кипятком у себя во дворе после коммунальной аварии, умерла.

Об этом сообщают родственники погибшей на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, надымчанка получила страшные ожоги, когда 24 ноября убирала декоративные конструкции из своего палисадника, чтобы коммунальщики могли провести ремонтные работы. В этот момент грунт обвалился, и женщина попала в яму с горячей водой. Она получила ожоги 40 процентов тела и была доставлена на лечение в Москву.

- Трудно найти подходящие слова, но вынуждены сообщить, что сегодня утром мама, Наталия Григорьевна, скончалась в реанимационном отделении НИИ Бурназяна. Похороны планируются в Надыме на следующей неделе. Точную дату сообщим позже, - написали 23 декабря сыновья Натальи на её странице ВКонтакте.

После случившегося прокуратура начала проверку. Выяснилось, что работники филиала АО «Ямалкоммунэрнерго» не установили ограждения на месте ЧП.

Кроме того, специалисты прибыли к месту аварии спустя два часа после поступившего сообщения.

- Начальник цеха теплоснабжения ресурсоснабжающей организации, прибывший к месту порыва, не только не организовал установку ограждения, но и предложил жильцам дома самостоятельно убрать декоративные конструкции с земельного участка, после чего покинул место аварии, что повлекло причинение вреда здоровью жительницы многоквартирного дома, - сообщает сайт прокуратуры ЯНАО.