Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-24T11:00:26+03:00

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В декабре во всех отделениях Сбербанка стартовали продажи уникального продукта, который обеспечивает банковские карты страховой защитой от киберинцидентов — списания денег в результате несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов клиентов либо в результате заражения смартфонов вредоносными программами. В продукт включен дополнительный сервис — бесплатная установка на смартфоны защитного решения от «Лаборатории Касперского».

На российском рынке услуга по страхованию киберрисков для физлиц предложена впервые. Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании «Сбербанк страхование» «Защита карты +». Страховая защита автоматически предоставляется для владельцев смартфонов на платформе iOS, а для смартфонов на платформе Android начинает действовать после установки специального защитного решения. Для установки антивируса достаточно активизировать полис на сайте СК «Сбербанк страхование» и скачать программу, воспользовавшись кодом, который страховщик вышлет клиенту в СМС.

Помимо защиты от киберинцидентов, банковские карты, как и ранее, страхуются от хищений, повреждений, размагничивания, утраты в результате неисправной работы банкомата, несанкционированного списания денег с карт по разным причинам. Также возмещаются потери страхователя в случае ограбления возле банкомата. Стоимость стандартного пакета по продукту «Защита карты +» — от 1290 рублей в год, страховая сумма (в пределах которой возмещается ущерб) — до 350 тыс. рублей. Для пенсионеров и молодежи действуют специальные условия.

Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

- Мы постоянно интегрируем современные технологии в наши продукты и стремимся, чтобы клиенты получали услуги самым удобным для них способом. Россияне все чаще выходят в интернет при помощи смартфонов, а не компьютеров или планшетов, а традиционным магазинам предпочитают интернет-покупки. Следуя клиентским предпочтениям, мы включили в наш флагманский страховой продукт для физлиц защиту от актуальных рисков при осуществлении бесконтактных платежей, интернет-покупок и онлайн-переводов. Дополнение стандартного набора рисков страхованием от киберинцидентов и включение дополнительного сервиса по установке антивирусного ПО на стоимости продукта для клиентов не отразилось. За первую неделю после старта продаж в отделениях Сбербанка было оформлено около 170 тысяч полисов Защита карты + .

По данным «Лаборатории Касперского», ежедневно в мире возникает 360 тыс. новых образцов вредоносного ПО. Потенциально опасно каждое действие в Сети: посещение веб-сайтов, интернет-магазинов, загрузка приложений, открытие вложений из писем. Только в 2018 году в России «Лаборатория Касперского» отразила 404 миллиона атак, в том числе почти 5 миллионов вредоносных установочных пакетов на мобильных устройствах. Установка специального защитного решения на смартфон, где хранится информация о банковских картах, сводит вероятность пострадать от кибератак к минимуму. Но, если мошенники все равно снимут деньги с карты, используя информацию на мобильном устройстве, клиент получит страховое возмещение в пределах установленного лимита.