Ямальцы просят установить тёплые остановки

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-24T10:55:59+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе в течение дни стоят трескучие морозы. Не удивительно, что жителей округа волнует тема тёплых остановок. Этот вопрос был задан во время «прямой линии» с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

- Давайте в нескольких городах сделаем пилотные такие остановки, посмотрим, что из этого получится. Если они себя зарекомендуют, если будут чистые и наши горожане будут к ним относиться аккуратно, сохранять их, то почему нет!, - подчеркнул Дмитрий Артюхов, добавив, что, как минимум, все остановочные комплексы в регионе должны быть комфортными и защищать людей от непогоды.

Напомним, сейчас в округе днём столбиик термометров держатся на отметке -32, -36 градусов.