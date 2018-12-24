В селе Красноселькуп появится новый аэропорт

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-24T09:51:02+03:00

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Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа во время «прямой линии» поступил от жителей Красноселькупского района. Сельчан интересовали сроки окончания строительства взлетно-посадочной полосы в районном центре.

Дмитрий Артюхов отметил, что у села появится не только новая полоса, но и новый аэропорт.

- Полоса у нас на следующий год стоит в рамках наших строительных планов, будем завершать её. И по аэропорту тоже, когда мы были там, осенью и летом, нам говорили жители, что старое здание абсолютно не соответствует требованиям. Естественно, если мы вводим новую полосу, должен появиться и новый аэропорт. Не обещаю, что это будет что-то роскошное, думаю, мы сделаем небольшое, мобильное здание, но оно должно быть новое, отвечающее всем современным требованиям, - пообещал губернатор.