Спортивный житель Салехарда за посылку из Белоруссии получил срок

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-24T09:35:05+03:00

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Полицейские дождались, когда житель окружной столицы Ямала заберет посылку с почты, и задержали его. Мужчина был сильно удивлён.

Салехардский городской суд признал виновным местного жителя в контрабанде сильнодействующих веществ.

В мае 2018, находясь в Салехарде, мужчина в сети Интернет оформил заказ на доставку сильнодействующих веществ, предназначенных для наращивания мышечной массы тела, из Республики Беларусь.

После оформления Интернет-заказа препараты из Республики Беларусь почтой поступили в Салехард.

Получив извещение о поступлении международного почтового отправления с заказанными им препаратами, мужчина. забрал их в почтовом отделении связи, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сильнодействующие вещества были у него изъяты.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.