За минувшие выходные на Ямале в 15 ДТП пострадали 2 человека

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-24T09:02:01+03:00

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Морозы несколько сократили количество ДТП на Ямале. Однако, совсем без аварий ямальские водители не обошлись.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 2 человека травмированы.

Так, 22 декабря в 09 часов 20 минут на улице Промышленная города Ноябрьск автобуса HYUNDAI, при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю VОLКSWАGЕN, движущегося по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Вследствие происшествия водитель автомобиля VОLКSWАGЕN был госпитализирован.

В этот же день в 11 часов 10 минут водитель УАЗ на 1 км автодороги Салехард-Сургут допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Вследствие происшествия пассажир автомобиля УАЗ получил телесные повреждения.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5550 зарегистрированном ДТП погибли 41 человек, в их числе 3 ребенка и 592 человека травмированы, в их числе 65 несовершеннолетних.