На Ямале появятся новые авиарейсы

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-24T08:45:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Актуальный для многих северян вопрос доступных авиабилетов и новых субсидируемых направлений, озвучила жительница Салехарда в своем видеосообщении во время «прямой линии» с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

- Новые рейсы будут. Уже определились точно, что это будет Симферополь и Краснодар. Часть из них мы будем субсидировать, чтобы они были более доступны для ямальцев. В новой полетной сетке мы еще посмотрим, что можно дополнительно ввести. Сейчас осенью проводили эксперимент, добавили много субсидируемых рейсов, видим, что некоторые очень популярны, некоторые не совсем.

Поэтому, это вещь такая, чувствительная, нужно за ней следить, наблюдать. Новые рейсы: прямые из Салехарда в Симферополь, из Нового Уренгоя в Симферополь, Краснодар у нас очень популярное направление, мы будем вводить (появится рейс: Ноябрьск – Краснодар – Ноябрьск), - ответил губернатор.