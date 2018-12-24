Губернатор Ямала рассказал, почему он засиживается в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-24T08:00:52+03:00

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В воскресение, 23 декабря, губернатор Ямала во время «прямой линии» ответил на десятки вопросов волнующих жителей арктического региона. В большом разговоре с главой округа участвовали блогеры и пользователи социальных сетей. Многие из вопросов были заданы в официальных аккаунтах Дмитрия Артюхова в «Инстаграме» и «Вконтакте». Также обращения принимались через колл-центр и посредствам видеосвязи.

Первый вопрос, про активное присутствие губернатора в социальных сетях, Дмитрию Артюхову задали ведущие трансляции - Анастасия Куличенко и Максим Солодов. Отметим, что к этой теме глава региона не раз возвращался во время Прямой линии.

- Все соцсети - «Инстаграм», «Вконтакте» - это возможность видеть проблематику, чувствовать пульс, то, что волнует жителей, - сказал Дмитрий Артюхов, особо подчеркнув, что все сообщения - позитивные и негативные, поступают к нему без модерации.

- Прошу не обижаться тех, кто не получает персонального ответа, в любом случае стараюсь читать всё. Честно признаюсь, что это сильно повлияло на мой рабочий день. Жизнь у нас очень активная - много новостей, аналитики, событий, документов, а теперь появилось еще несколько часов - час, полтора точно в день, а то и больше, когда какая-то активная новость и нужно посмотреть, как люди на неё реагируют.