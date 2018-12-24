Погода на Ямале 24 декабря: мороз и ветер
В Салехарде ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха: -32, -31 градусов.
В Ноябрьске ясная погода и без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха: -35, -33 градуса.
В Новом Уренгое ясно и без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха: -27, -25 градусов.
В Надыме ясно и без осадков. Ветер юго-западный 10-14 метров в секунду. Температура воздуха: -28, -27 градусов.
В Лабытнангах облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -32 градуса.
В Тарко-Сале ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 2-8 метров в секунду, при порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха: -28, -30 градусов.
В Муравленко ясно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха: -33, -32 градусов.