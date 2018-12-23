В новогодние праздники изменится работа светофоров в Салехарде

23 Дек. 16:59 2018-12-23T16:59:47+03:00

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов даст поручение главе Салехарда в новогодние праздники изменить ситуацию с работой светофоров в окружном центре.

Об этом он заявил во время «прямой линии».

— Я поговорил с коллегами в Минтрансе РФ, изменение режима светофоров — это обязательно требование, но, как мне сообщили в министерстве, оно будет изменено, заявил Дмитрий Артюхов.

По мнению главы региона, нововведения, которые успешно реализуются в крупных городах, не работают в Салехарде.

- Раз у нас такое единое мнение среди жителей Салехарда, главе города — надеюсь, он меня сейчас слышит, — нужно в новогодние праздники изменить свое решение по светофорам и ситуацию, — сказал губернатор.

Отметим, что работу светофоров по новому регламенту раскритиковали, как сами водители и пешеходы, так и власти и даже ГИБДД.

Напомним, с 19 ноября 2018 года светофоры Салехарда были переведены на режим регулирования проезжей части по ГОСТ 52 289−2004, п. 7.1.2: теперь используются три фазы для движения, две из которых — для транспортных средств. Выделенная отдельная пешеходная фаза позволяет пешеходам на данных перекрестках передвигаться во всех четырех направлениях и по диагонали одновременно.