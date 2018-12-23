В Ноябрьске на «зебре» ночью сбили пешехода

СЕГОДНЯ 13:05 2018-12-23T13:05:55+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось ночью в Ноябрьске. Пешеходу понадобилась помощь медиков.

По данным МЧС России по ЯНАО, в 00:16 23 декабря на улице Магистральная водитель автомобиля «Reno Megan» совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.

Причины ДТП выясняют полицейские.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу обращается к населению с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности в холодный период!

При низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных, без особой необходимости не покидать приделы населенных пунктов.

Избегать пересечения ледовых преград по необорудованным переправам. По выходу за территорию населенных пунктов ставить в известность о маршрутах следования и времени прибытия на конечный пункт.