В Ноябрьске первоклассников перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-23T11:56:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске в школе №8 был разобщен 1 «В» класс. Причина тому – два выявленных случая заболевания пневмонией. По данным «Ноябрьск 24», детей перевели на дистанционное обучение.

Также очаги этого заболевания обнаружены в Гимназии №1, 7 и 13 школах, а также в детских садах – «Машеньке» и «Белоснежке». В этих учреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия: осмотр детей и дезинфекция помещений.

- В связи с тем, что показатели заболеваемости превышают прошлогодние в 2,5 раза, мы очень осторожно подходим ко всем случаям пневмонии. Все данные по городу оперативно передаются в окружное Управление Роспотребнадзора. В дальнейшем, главный санитарный врач региона принимает соответствующие решения, чтобы не допустить эпидемии болезни. Пневмония очень сложно лечится, при этом заболевании сильно страдают дыхательные пути. При отсутствии должного лечения, может наступить асфиксия и, как следствие, летальный исход, – прокомментировал обстановку Юрий Полищук, начальник Территориального отдела управления Роспотребнадзора в Ноябрьске.

Всего очаги заболевания выявлены в восьми учреждениях, сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора. За декабрь зарегистрировано 37 случаев пневмонии, из них 15 только за последнюю неделю.

Отметим, что с начала года диагноз пневмония был поставлен 395 жителям Ноябрьска.