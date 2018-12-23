Губернатор Ямала дал ход строительству моста через реку Пур

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-23T09:59:50+03:00

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В субботу, 22 декабря, губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вместе с генеральным директором АО «Мостострой-11» Николаем Руссу и генеральным директором АО «Транснефть – Сибирь» Виктором Бронниковым принял участие в торжественной церемонии начала строительства моста через Пур.

Долгожданный путепровод свяжет восточную часть округа с основной сетью региональных дорог. На правом берегу реки была забита первая свая-оболочка будущего моста.

Длина нового балочного моста составит 1023 метра (с подходами и насыпью почти 1700 метров). Массивную конструкцию установят на 11 опор (предусмотрен судоходный габарит: движению водных средств, лодок, катеров и крупных судов ничего не помешает). Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час. Сооружение появится на расстоянии от 80 до 120 метров от действующей понтонной переправы.

Гарантированно, что проезд для жителей на легковых автомобилях, а также социальных и экстренных служб будет бесплатным на постоянной основе. Отметим, что при проектировании моста специалисты учли климатические и географические особенности местности: возможный мороз до минус 60 градусов, а также меняющийся в течение года уровень воды. Он колеблется от 8 до 10 метров.

Напомним, о скором начале строительства моста через Пур губернатор объявил во время своего доклада о положении дел в округе и перспективах развития региона 4 декабря 2018 года. В качестве одной из приоритетных задач Дмитрий Артюхов выделил создание современной транспортной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог.

Строительство капитальной переправы обеспечит бесперебойный доступ к промышленным объектам и месторождениям в восточной части Ямала. Сейчас 74% трафика через реку Пур приходится на грузовой транспорт весом более 10 тонн и строительную технику. Открытие моста запланировано на 2021 год.