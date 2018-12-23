2018-12-23T07:59:30+03:00
Спорт

В Коротчаево открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика»

В центральном зале прошло первое масштабное спортивное мероприятие
Алена Кульмухаметова
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Фото с портала правительства ЯНАОФото с портала правительства ЯНАО
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Накануне, 22 декабря, в рамках рабочего визита в Новый Уренгой губернатор Дмитрий Артюхов принял участие в торжественной церемонии открытия нового спортивно-оздоровительного комплекса «Арктика» в микрорайоне Коротчаево. Также в мероприятии принял участие российский боксер-профессионал Александр Поветкин.

Универсальный комплекс «Арктика» построен в соответствии со всеми современными нормами и спортивными тенденциями. На первом этаже располагаются: помещения лыжной базы, сауна, помещения административного и вспомогательного назначения, универсальный спортивный зал с местами для зрителей на 365 человек и универсальный зал для вольной и греко-римской борьбы с местами для зрителей на 100 человек. На втором этаже также находятся помещения административного и вспомогательного назначения, медицинский кабинет, шахматный клуб и спортивные залы: аэробики, тренажерный зал, зал для занятий боксом, для игры в настольный теннис и дартс.

На базе комплекса будет проводиться спортивно-оздоровительная работа для школьников из Коротчаево и Лимбяяха. В субботу в центральном зале «Арктики» прошло первое масштабное спортивное мероприятие – матчевая встреча по боксу среди юниоров. В поединках приняли участие воспитанники местных спортшкол.

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