Погода на Ямале 23 декабря: - 46 градусов и ветер

СЕГОДНЯ 06:51 2018-12-23T06:51:05+03:00

По всему округу столбик термометров опустились ниже минус 35 градусов

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В Салехарде переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха: - 40, - 34 градуса.

В Ноябрьске ясная погода, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: -46, -43 градуса.

В Новом Уренгое ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 9-16 метров в секунду. Температура воздуха: -37, -35 градусов.

В Надыме ясная погода и без осадков. Ветер южный, юго-западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха: -43, -36 градусов.

В Лабытнангах облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха:-38, -35 градусов.

В Тарко-Сале ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: -46, -39 градусов.

В Муравленко ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха: -46, -42 градуса.