В Новом Уренгое проходит традиционная Ёлка главы города

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-22T14:58:23+03:00

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В новоуренгойском Дворце спорта «Звёздный» сегодня, 22 декабря, во дворце спорта «Звездный» состоялась традиционная Ёлки главы города. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие проводится каждый год, чтобы поощрить школьников за особые успехи в учебной, спортивной, научной, творческой, интеллектуальной и иной деятельности.

Приглашения на Ёлку главы города получают дети от 7 до 17 лет. Среди них: отличники учёбы, являющиеся победителями олимпиад, конкурсов, соревнований различных уровней (по результатам предыдущего учебного года и с учетом результатов обучения за I четверть текущего учебного года); победители гранта новоуренгойской администрации «Талантливые дети и молодежь Нового Уренгоя»; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей.

В 2018 году на праздник пригласили 800 юных горожан. Для них подготовили костюмированное театральное представление «Кай и Герда на балу у Снежной королевы» и конкурсную программу. Каждый участник Ёлки главы города получит новогодний подарок.