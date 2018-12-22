СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-22T09:47:04+03:00

Таркосалинец заплатит 80 тысяч штрафа за то, что устроил разгон полицейскому Фото: Татьяна Коркина

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Пуровский районный суд признал ранее не судимого 53-летнего местного жителя виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в сентябре 2018 в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение от местной жительницы: женщине требовалась помощь полицейских. Чтобы разобраться в семейном скандале, на место выехал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пуровскому района.

По прибытии на вызов, полицейский стал требовать от мужчины прекратить осуществлять противоправные действия. Тем не менее, злоумышленник не стал ничего слушать, стал выталкивать его из дома, хватать за плечи и сорвал с форменной куртки погон. Своими действиями мужчина причинил участковому уполномоченному физическую боль и моральный вред.

Теперь буйному горожанину предстоит выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.