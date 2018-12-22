Житель Тарко-Сале обманул работодателя, предоставив липовые чеки с автозаправочных станций
В Пуровскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 52-летнего жителя, который обвиняется в мошенничестве.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в полицию обратился руководитель одного из местных предприятий, который сообщил, что работник организации предоставил поддельные чеки с автозаправочных станций для оплаты льготного отпуска.
Полицейские установили, что предприятие перечислило деньги на банковскую карту таркосалинца, чтобы тот мог оплатить «дорогу» в отпуск на личном автомобиле. Отдохнув, мужчина предоставил чеки с автозаправочных станций на общую сумму боле 37 тыс. рублей. Правда, при проверке по базам, чеки оказались липовыми и на заправках не выдавались.
Подозреваемый свою вину признал. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.