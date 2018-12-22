Погода на Ямале 22 декабря: почти везде тридцатка со знаком «минус»
Ожидаются неблагоприятные погодные явления
Погода на Ямале 22 декабря: почти везде тридцатка со знаком «минус»Фото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 22 декабря, ожидаются неблагоприятные погодные явления.
Так, в Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко, Губкинском, Тазовском, в Красноселькупском и в Пуровском районах ожидается местами небольшой снег, слабый гололёд, ночью в отдельных районах метель. Ветер северный, с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, ночью местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью -30…-35С, при прояснении -40…-45С. Днем - 25…-30С, местами -35…-40С.
Жителям рекомендуется воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.