Предприятия Салехарда за новогодние украшения получили баллы

21 Дек. 16:03 2018-12-21T16:03:33+03:00

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Салехард засиял разноцветными огнями. Новогодняя атмосфера создает горожанам праздничное настроение.

Не остались в стороне предприятия и организации окружной столицы. Творческий подход, новые идеи коллективов смогли оценить не только жители, но и члены комиссии ежегодного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий среди предприятий ЖКХ, транспорта, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройства города «Новогодний город».

Разноцветные гирлянды и светодиодные ленты, фигуры Деда Мороза и снеговиков встречают на входе, новогодние ели и ледовые скульптуры – все это создает праздничное настроение, а с наступлением вечера атмосферу торжества. Внутри помещений также новогодний антураж. Все это добавляет заветные балы в копилку каждого участника. Дополнительный бал присуждали члены комиссии и за проведение праздничных мероприятий для детей. Тройку победителей определили путем открытого голосования.

Так, почетное первое место у АО «Салехардэнерго», на втором месте муниципальное автотранспортное предприятие, замыкает тройку лидеров - АО «Салехарддорстрой». Победители будут отмечены дипломами и денежными призами.