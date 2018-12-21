К новому году в Уренгое сдадут в эксплуатацию многоквартирный дом
Строительство трëхэтажного 35-квартирного дома в Уренгое подходит к завершению.
По данным администрации Пуровского района ЯНАО, до конца декабря строительная компания "СибИнвестСтрой" планирует закончить работы, и после оформления документов новосëлам вручат ключи от квартир.
К концу декабря строители планируют завершить отделочные работы, навести порядок, и дом будет готов к сдаче. Документация уже передана на оформление, после чего комиссия примет решение о вводе нового дома в эксплуатацию и выдаст ключи новоселам.
Новые квартиры в центре поселка предоставят уренгойцам из аварийного жилфонда. Кроме того, в поселке практически готово к заселению общежитие на 18 квартир в исполнении ООО "Заполярэнергорезерв".
Отметим, что накануне был сдан новый дом в Халясавэе.