К новому году в Уренгое сдадут в эксплуатацию многоквартирный дом

21 Дек. 15:42 2018-12-21T15:42:39+03:00

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Строительство трëхэтажного 35-квартирного дома в Уренгое подходит к завершению.

По данным администрации Пуровского района ЯНАО, до конца декабря строительная компания "СибИнвестСтрой" планирует закончить работы, и после оформления документов новосëлам вручат ключи от квартир.

К концу декабря строители планируют завершить отделочные работы, навести порядок, и дом будет готов к сдаче. Документация уже передана на оформление, после чего комиссия примет решение о вводе нового дома в эксплуатацию и выдаст ключи новоселам.

Новые квартиры в центре поселка предоставят уренгойцам из аварийного жилфонда. Кроме того, в поселке практически готово к заселению общежитие на 18 квартир в исполнении ООО "Заполярэнергорезерв".

Отметим, что накануне был сдан новый дом в Халясавэе.