В Ханымее открыли второй каток

21 Дек. 15:36 2018-12-21T15:41:03+03:00

Опробовать его уже смогли и любители, и профессионалы

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В Ханымее Пуровкого района открыли сезон катания на коньках. Накануне там запустили в работу крытый каток.

Вслед за ханымейской детворой на лëд вышли хоккеисты, на первую тренировку пришли сразу две поселковые команды. В посёлке есть и открытый каток, но он пользуется популярностью с переменным успехом - иногда насладиться зимними забавами не позволяет погода и необходимость регулярной очистки от снега.

Между тем в поселке заканчивается строительство еще одного важного зимнего объекта - ледового городка. Стройматериалом монтажников и скульпторов обеспечили водоемы в окрестностях Муравленко. Ледовые блоки очищают, выравнивают и при помощи специальной техники ставят друг на друга. Больше всего льда уходит на возведение большой и малой горок. Горки абсолютно безопасны, потому что в основании каждой установлена деревянная конструкция, укрепленная очень прочно. Кроме того, установлены поручни и ограждения.

После монтажников за дело берутся скульпторы – благодаря их стараниям лед приобретает очертания сказочных героев или расцветает узорами. К слову, тематику ледового городка-2019 ханымейцы определили сами на портале "Живем на Севере". По решению большинства на главной площади муниципалитета в зимние месяцы пропишутся герои русских сказок.