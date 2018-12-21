Дмитрий Артюхов поздравил энергетиков Ямала с профессиональным праздником
В субботу, 22 декабря, отмечается День Энергетика. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил профессионалов и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником.
- Уважаемые ветераны и специалисты энергетической отрасли Ямала!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика, -обращается губернатор.
Энергетический комплекс – основа развития экономики и жизнеобеспечения нашего государства. Ямальские энергетики своим ежедневным трудом обеспечивают надёжное функционирование предприятий производственной и социальной сферы, создают комфорт и благополучие земляков в каждом населённом пункте арктического региона.
- Решая поставленные задачи по использованию и наращиванию энергоресурсов, вы продолжаете укреплять профессиональные традиции, работать на качество, результат и эффективность, повышать доступность энергетических услуг для населения и бизнеса.
Пользуясь случаем, искренне благодарю ветеранов за богатый опыт, любовь к делу и наставничество, всех работников комплекса – за ответственность и профессионализм.
Уверен, что расширение централизованной зоны электроснабжения на Ямале будет способствовать укреплению социально-экономического потенциала наших городов и посёлков, успешной реализации высокотехнологичных проектов по модернизации сетевой инфраструктуры, обеспечению достойной жизни людей.
Желаю коллективам предприятий отрасли – безаварийной работы, здоровья и благополучия в семьях, новых достижений в жизни и в профессии,- сказал Дмитрий Артюхов.