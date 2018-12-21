Дмитрий Артюхов поздравил энергетиков Ямала с профессиональным праздником

21 Дек. 14:52 2018-12-21T14:52:45+03:00

День Энергетика - праздник всех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем

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В субботу, 22 декабря, отмечается День Энергетика. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил профессионалов и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником.

- Уважаемые ветераны и специалисты энергетической отрасли Ямала!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика, -обращается губернатор.

Энергетический комплекс – основа развития экономики и жизнеобеспечения нашего государства. Ямальские энергетики своим ежедневным трудом обеспечивают надёжное функционирование предприятий производственной и социальной сферы, создают комфорт и благополучие земляков в каждом населённом пункте арктического региона.

- Решая поставленные задачи по использованию и наращиванию энергоресурсов, вы продолжаете укреплять профессиональные традиции, работать на качество, результат и эффективность, повышать доступность энергетических услуг для населения и бизнеса.

Пользуясь случаем, искренне благодарю ветеранов за богатый опыт, любовь к делу и наставничество, всех работников комплекса – за ответственность и профессионализм.

Уверен, что расширение централизованной зоны электроснабжения на Ямале будет способствовать укреплению социально-экономического потенциала наших городов и посёлков, успешной реализации высокотехнологичных проектов по модернизации сетевой инфраструктуры, обеспечению достойной жизни людей.

Желаю коллективам предприятий отрасли – безаварийной работы, здоровья и благополучия в семьях, новых достижений в жизни и в профессии,- сказал Дмитрий Артюхов.