На Ямале врачи спасли жизнь 2-месяному малышу
Жизнь двухмесячного малыша удалось сохранить благодаря врачам санитарной авиации. Об этом на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте сообщает глава региона Дмитрий Артюхов.
Крохотному пациенту из Тарко-Сале Пуровского района срочно понадобилась помощь, которую ему могли оказать только в перинатальном центре Ноябрьска.
Фото из соцсети ВКонтакте
За младенцем вылетел вертолет, в полёте за ребенком непрерывно наблюдал реаниматолог.
- Состояние малыша стабилизировали на земле – в машине скорой помощи. Ребёнка уже перевели из реанимации, он идёт на поправку, - пишет губернатор Ямала.
Отметим, что 4300 ямальцев в этом году экстренно доставили к врачам наши бортами санавиации.