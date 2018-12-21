На Ямале врачи спасли жизнь 2-месяному малышу

21 Дек. 14:39 2018-12-21T14:39:20+03:00

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Жизнь двухмесячного малыша удалось сохранить благодаря врачам санитарной авиации. Об этом на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте сообщает глава региона Дмитрий Артюхов.

Крохотному пациенту из Тарко-Сале Пуровского района срочно понадобилась помощь, которую ему могли оказать только в перинатальном центре Ноябрьска.

Фото из соцсети ВКонтакте

За младенцем вылетел вертолет, в полёте за ребенком непрерывно наблюдал реаниматолог.

- Состояние малыша стабилизировали на земле – в машине скорой помощи. Ребёнка уже перевели из реанимации, он идёт на поправку, - пишет губернатор Ямала.

Отметим, что 4300 ямальцев в этом году экстренно доставили к врачам наши бортами санавиации.