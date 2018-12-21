В Новом Уренгое перенесли церемонию зажжения ёлки

21 Дек. 13:53 2018-12-21T13:53:23+03:00

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В связи с неблагоприятными погодными условиями церемония зажжения новогодней елки на городской площадки 23 декабря отменяется. О дате и времени мероприятия будет сообщено дополнительно. Об этом сообщили в администрации города Нового Уренгоя сегодня.

Между тем, новогоднее настроение у горожан есть. Во дворах и микрорайонах появляются снежные горки и новогодние елки, витрины магазинов украшаются гирляндами и разноцветными шарами, близится к завершению строительство ледового городка, работают тюбинг-центры, прокат лыж, залиты катки.

Яркая елка появилась на площадке «Виадук». Там же готова снежная трасса длиной 300 метров для любителей беговых лыж. Новенький каток сверкает и ждет своих первых гостей. Открыт прокат зимнего инвентаря: коньков, лыж.

На улице Захаренкова недалеко от православного храма работает прокат тюбингов и лыж. Там также расположены две базы проката спортивного инвентаря – «Кристалл» и «Контакт». Лыжная трасса в Северном районе города накатана и освещена. Здесь многолюдно и в выходные, и в будни после работы.

В целом город украсят 11 елок, во дворах появятся 8 снежных горок для детворы. Покататься можно будет в микрорайонах Тундровом, Мирном, Оптимистов, возле 15-ой школы и во дворе на проспекте Ленинградский, 6А.

На городской площади красуется главная елка высотой 23,5 метра. Ледовый городок выполняют по мотивам сказок Александра Пушкина. За это предложение новоуренгойцы проголосовали на портале «Живем на Севере».