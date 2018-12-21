На Ямале создан портал о главном национальном празднике народов Севера «День оленевода»

21 Дек. 13:36 2018-12-21T13:36:30+03:00

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Открыть Ямал, ощутить его национальный колорит, узнать о его традициях позволит новый ресурс. Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа совместно «Ямалтур» и региональным Туристско-информационным центром завершил работу по созданию портала о главном национальном празднике народов Севера «День оленевода».

По данным авторов проекта, на сайте можно найти полную информацию о местах и датах проведения праздника, почитать отзывы людей.

- Сайт, объединивший всю информацию о проведении главного праздника коренных жителей Севера "День оленевода", поможет российскому и зарубежному туристу заранее спланировать поездку на Ямал. Его содержание - точные даты, места и программы празднования, контакты организаторов крупнейшего мероприятия в городах и поселках региона - в данный момент переводится на различные языки. Также это поможет запланировать поездку профессиональным журналистам, фотографам и видеографам, блогерам федерального и международного уровней, популяризирующим развитие внутреннего туризма в стране, - отмечает врио директора департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Напомним, День Оленевода ярко и зрелищно отмечается на Ямале и считается главным национальным праздником тундровиков: ненцев, ханты, селькупов. Во время празднования проводятся конкурсы национальных костюмов ручной работы, устраиваются увлекательные спортивные состязания: метание тынзяна на хорей; прыжки через нарты; национальная борьба; гонки на оленьих упряжках. Праздник традиционно проводится с февраля по апрель и привлекает внимание огромного количества туристов.

Только за 2018 год на Ямале побывали туристы более чем из 25 стран мира: Германии, Австралии, Бельгии, Чехии, Франции, США, Великобритании, Канады, Индии, Словении, КНР, Словакии, Испании, Индонезии, Японии, Новой Зеландии, Италии и других.