На «Ниссане» насмерть разбилась пенсионерка из Нового Уренгоя

21 Дек. 11:46 2018-12-21T11:46:50+03:00

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 20 декабря днём на трассе в Пуровском районе. На автодороге «Сургут – Салехард» на участке «Пуровск – Коротчаево» погибла пассажир иномарки.

По информации Госавтоинспекции ЯНАО, полицейскими установлено, что водитель «MERCEDES», двигаясь в направлении Салехарда, при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «NISSAN».

В результате ДТП 60-летняя пассажирка автомобиля «NISSAN» погибла на месте происшествия до прибытия медицинской помощи, 61-летний водитель «NISSAN» с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу города Тарко-Сале. Пострадавший и погибшая – жители города Новый Уренгой. Полицейскими также установлено, что водители автомобилей были трезвы, все были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время по факту ДТП следственным отделом пуровской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».