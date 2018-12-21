2018-12-21T11:25:41+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов встретился с депутатами и общественниками Ямала

Было рассмотрено несколько важных инициатив
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Накануне в Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел официальную встречу с представителями законодательной власти региона и депутатами.

В своей вступительной речи Дмитрий Артюхов выделил несколько важных законодательных инициатив, находящихся на рассмотрении или уже принятых ямальскими парламентариями. Среди примеров: документы, направленные на защиту обманутых дольщиков, законы о продлении регионального материнского капитала и мерах государственной поддержки нуждающихся. Также на встрече обсуждалась тема новой схемы расчетов за вывоз коммунальных отходов. Необходимые поправки были приняты депутатами законодательного собрания ЯНАО.

- Этот вопрос волнует жителей округа. Необходимо проводить большую разъяснительную работу. И если потребуется, оперативно действовать вместе с управляющими компаниями, - подчеркнул губернатор.

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