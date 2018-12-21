На Ямале в пять раз улучшились экологические показатели

21 Дек. 09:58 2018-12-21T09:58:34+03:00

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В Ямало-ненецком автономном округе подвели итоги экологического мониторинга.

В департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО отметили, что наряду с уже ставшими традиционными для регионального мониторинга наблюдений за геохимическим состоянием компонентов в текущем году заложены пробные площадки и проведены экспериментальные измерения в пулах подстилки и почв для расчета объема поглощения парниковых газов.

Всего в ходе полевых работ, проведенных в период с апреля по сентябрь, было отобрано и проанализировано 45 проб снежного покрова, 79 проб поверхностной воды, 22 пробы донных отложений, 281 проб почв, 45 проб растительности, изучено гидробиологическое состояние 22 водных объектов, гидрологическое состояние 16 водных объектов, состояние растительности на 168 площадках, определены морфологические характеристики стабильности развития более чем 180 образцов растительности, рыб, млекопитающих и земноводных. Кроме того заложено 15 экспериментальных площадок по количественному определению объема поглощения парниковых газов.

В целом по результатам выполненных наблюдений на полигонах регионального комплексного экологического мониторинга негативного изменения окружающей среды или снижения ее качества не зафиксировано.