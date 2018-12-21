В Новом Уренгое за снос детских площадок наказаны подрядчики

21 Дек. 09:24 2018-12-21T09:24:40+03:00

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Жильцы района Коротчаево в Новом Уренгое дождались установки новых детских игровых площадок после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что подрядчики «позабыли» установить площадки.

По информации прокуратуры ЯНАО, управлением муниципального хозяйства был заключен контракт с ООО «Градстрой» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в районе Коротчаево города Новый Уренгой.

Цена муниципального контракта составила 8,3 миллиона рублей.

Подрядчик, демонтировав старые детские площадки, на их месте новые не установил.

В адрес руководителя управления прокурором было внесено представление, по результатам рассмотрения которого подрядчику направлена претензия.

В отношении ООО «Градстрой» и его руководителя прокурором города вынесены постановления о возбуждении административных производств за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков.

Благодаря принятым прокуратурой мерам, детские площадки установлены, за допущенные нарушения начальник отдела содержания территорий управления привлечен к дисциплинарной ответственности, а ООО «Градстрой» и его директор к административной.