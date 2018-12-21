«Живая классика» позволит общаться подросткам Ямала с ровесниками из других стран

21 Дек. 08:53 2018-12-21T08:53:46+03:00

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В декабре «Живая классика» запускает серию международных телемостов для участников конкурса из регионов России и участников из других стран. Всего в течение конкурсного сезона планируется организовать более 20 телемостов с подростками из Америки, Иордании, Израиля, Аргентины, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Бельгии, Италии и других стран, объединенных «Живой классикой».

По информации портала правительства ЯНАО, участники конкурса – подростки 10-17 лет. «Живая классика» решила объединить ребят из разных стран, расширить их возможности. Теперь познакомиться с конкурсантами из других стран сможет любой участник, даже из отдаленных уголков России. Заявку на проведение телемоста можно оставить по ссылке.

Для того, чтобы стать участником конкурса юных чтецов «Живая классика», необходимо зарегистрироваться на сайте до 25 января 2019. Принять участие может любой школьник 5-11 классов. В этом году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Участие в конкурсе бесплатное.