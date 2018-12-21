На Ямале из-за морозов губернатор ввёл режим повышенной готовности

21 Дек. 08:33 2018-12-21T08:33:51+03:00

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Режим «повышенная готовность» введён распоряжением губернатора ЯНАО на всей территории автономного округа с 00:00 21 декабря по 24:00 23 декабря 2018 года.

Об этом сообщает портал правительства ЯНАО. Режим касается функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ямало-Ненецкого автономного округа.

Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных районов и городских округов совместно с исполнительными органами государственной власти автономного округа рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий режима повышенной готовности, привести в режим функционирования повышенной готовности органы управления, силы и средства территориальной подсистемы и, при необходимости, организовать круглосуточный режим работы, а также работу оперативных штабов и групп комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на всех уровнях.

Напомним, на Ямале синоптики прогнозируют резкое похолодание с 21 декабря до -41 градуса. Необходимо следить за актировками.

Также, с 21 декабря из-за морозов закрыты зимники. На трассах дежурят патрули ДПС.