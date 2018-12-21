Таксист из Салехарда заплатит 50 тысяч рублей за торговлю алкоголем

21 Дек. 07:59 2018-12-21T07:59:57+03:00

Товар он отпускал ночью из машины

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Пенсионер, работающий таксистом, по решению Салехардского городского суда, заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за торговлю алкоголем.

Мужчина не раз был пойман на продаже алкогольной продукции, которую отпускал по ночам из своего автомобиля.

По информации прокуратуры ЯНАО, в мае 2018 года он уже был привлечен к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и оштрафован на 15 тысяч рублей.

Выводов для себя мужчина не сделал и продолжил незаконную продажу алкоголя.

Ночью 11 августа 2018 года его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Суд признал водителя такси виновным и приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей.