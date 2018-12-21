Таксист из Салехарда заплатит 50 тысяч рублей за торговлю алкоголем
Пенсионер, работающий таксистом, по решению Салехардского городского суда, заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за торговлю алкоголем.
Мужчина не раз был пойман на продаже алкогольной продукции, которую отпускал по ночам из своего автомобиля.
По информации прокуратуры ЯНАО, в мае 2018 года он уже был привлечен к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и оштрафован на 15 тысяч рублей.
Выводов для себя мужчина не сделал и продолжил незаконную продажу алкоголя.
Ночью 11 августа 2018 года его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.
Суд признал водителя такси виновным и приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей.