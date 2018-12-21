2018-12-21T07:32:34+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 декабря: сильный ветер и резкое похолодание

Местами столбики термометров опустятся до -41 градуса
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В Салехарде облачная погода и сильный снегопад. Ветер западный, северо-восточный 8-11 метров в секунду, при порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -17 градусов.

В Ноябрьске пасмурно и сильный снегопад. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 7-13 метров в секунду, при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -11 градусов.

В Новом Уренгое пасмурно и снегопад. Ветер северный, восточный, северо-восточный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -36 градусов.

В Надыме пасмурно и снег. Ветер западный, северо-западный, северный, восточный 7-13 метров в секунду, при порывах до 18 метров в секунду.

В Лабытнангах снегопад и пасмурно. Ветер западный, северо-восточный 10-18 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -13 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно и снегопад. Ветер западный, северо-западный, северо-восточный 4-8 метров в секунду, при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -29 градусов.

В Муравленко пасмурно и снегопад. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, северо-восточный 7-15 метров в секунду, при порывах до 21 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -18 градусов.

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