2018-12-20T16:02:04+03:00
Общество

Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами

Студенты, прошедшие обучение, получат возможность пройти стажировку
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Завершился первый поток обучения студентов Тюменского государственного университета по курсу «Организация работы с проблемными активами и проблемной задолженностью». Проект был реализован Западно-Сибирским банком Сбербанка. На лекциях и практических занятиях студенты выпускных курсов Финансово-экономического института, Института государства и права изучили основы работы с проблемными активами.

- Во время обучающего курса мы провели занятия и тренинги по корпоративной культуре, лидерству, комплаенс, юридическому сопровождению сделок, работе по противодействию коррупции, уголовному преследованию в отношении мошенников в сфере кредитования. Студенты, прошедшие обучение, получат возможность пройти стажировку, а лучшие выпускники будут трудоустроены в банк, – подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.

- Мы высоко ценим уровень подготовки преподавателей и качественное содержание авторской учебной программы. Полученные во время обучающего курса знания и навыки имеют практическую пользу для студентов, повышают их стоимость на рынке труда. Надеемся, что наше сотрудничество со Сбербанком будет продолжено. Данный обучающий курс уже официально включен в учебную программу следующего года, – прокомментировал директор Института государства и права Тюменского государственного университета Сергей Курочкин.

Новый учебный курс продолжает эффективное сотрудничество Западно-Сибирского банка Сбербанка с Тюменским государственным университетом в рамках подписанного ранее соглашения. Банк и университет ведут специализированную подготовку студентов Института государства и права, Финансово-экономического института с целью их дальнейшего трудоустройства.

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