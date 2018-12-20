2018-12-20T15:56:42+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев

Они касаются социально-экономической сферы
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл официальную встречу с представителями руководства предприятий топливно-энергетического комплекса. В мероприятии приняли участие 26 руководителей различных компаний.

В рамках официального мероприятия были подписаны два значимых для жителей региона допсоглашения. Оба направлены на развитие социально-экономической сферы. Подписи под документом о сотрудничестве между правительством ЯНАО и ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» поставили губернатор Дмитрий Артюхов и генеральный директор публичного акционерного общества Сергей Шоцкий.

Ещё одно дополнительное соглашение глава округа подписал с генеральным директором ОАО «Севернефтегазпром» Владимиром Дмитруком. В 2019 году в рамках подписанного документа компания направит средства на развитие Нового Уренгоя, Пуровского и Красноселькупского районов. Будет оказана финансовая помощь окружному благотворительному фонду «ЯМИНЕ». Средства пойдут на организацию лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание будет уделено их лечению и реабилитации. Также компания будет осуществлять поддержку деятельности региональной общественной организации «Федерация хоккея Ямало-Ненецкого автономного округа».

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