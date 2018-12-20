Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

20 Дек. 15:28 2018-12-20T15:28:29+03:00

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Традиционная Рождественская ярмарка открывается 22 декабря, в Санкт-Петербурге. Она продлится две недели – до 7 января. Масштабная торговля развернется на Пионерской площади неподалеку от Театра юного зрителя.

По информации портала правительства Ямала на большом продуктовом празднике представят два предприятия – «Ямальские олени» и рыболовецкая артель «Орион».

Отметим, что «Ямальские олени» являются постоянным участником Рождественской ярмарки. В этом году предприятие планирует реализовать жителям и гостям северной столицы около четырех тонн продукции, примерно такой же объём был продан в предыдущий раз. Одних только колбас из оленины – варёных, копченых, ветчин и прочих видов – в Санкт-Петербург отправили около тонны, столько же – консервов: тушенки и мясных каш, пользующихся у покупателей огромным спросом.

«Орион» на Рождественской ярмарке будет дебютантом, для покупателей приготовлено пять тонн рыбной продукции – преимущественно консервной, а также копченой и вяленой.