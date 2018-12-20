2018-12-20T15:28:29+03:00
Общество

Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Мероприятие ежегодно посещает один миллион человек
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Традиционная Рождественская ярмарка открывается 22 декабря, в Санкт-Петербурге. Она продлится две недели – до 7 января. Масштабная торговля развернется на Пионерской площади неподалеку от Театра юного зрителя.

По информации портала правительства Ямала на большом продуктовом празднике представят два предприятия – «Ямальские олени» и рыболовецкая артель «Орион».

Отметим, что «Ямальские олени» являются постоянным участником Рождественской ярмарки. В этом году предприятие планирует реализовать жителям и гостям северной столицы около четырех тонн продукции, примерно такой же объём был продан в предыдущий раз. Одних только колбас из оленины – варёных, копченых, ветчин и прочих видов – в Санкт-Петербург отправили около тонны, столько же – консервов: тушенки и мясных каш, пользующихся у покупателей огромным спросом.

«Орион» на Рождественской ярмарке будет дебютантом, для покупателей приготовлено пять тонн рыбной продукции – преимущественно консервной, а также копченой и вяленой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП