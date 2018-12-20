В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
Пешеходный переход на улице Северной в Ноябрьске появится в первом квартале 2019 года.
Об этом попросили любители спорта, которые устраивают пробежки в сторону озера Ханто.
Накануне, один «пешеходник» появился на перекрестке улицы Северная с проспектом Мира, с четной стороны, в сторону Центра духовно-нравственного воспитания, а другой - возле гипермаркета «Лента», через проезжую часть по улицу Цоя.
Данное решение принято на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Добавим, в новом году начнется реконструкция дороги по направлению в ЦДНВ в части освещения и обновления тротуара. Данное предложение было озвучено ноябрянами на портале «Живем на Севере», и теперь будет реализовано муниципалитетом.
Также ведутся работы и по созданию пешеходного перехода возле только что открывшегося гипермаркета «Лента». Для удобства горожан там уже установлена автобусная остановка.