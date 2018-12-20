2018-12-20T15:10:41+03:00
Общество

В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода

Для удобства горожан установили автобусную остановку
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НоябрьскФото с сайта администрации города Ноябрьск
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Пешеходный переход на улице Северной в Ноябрьске появится в первом квартале 2019 года.

Об этом попросили любители спорта, которые устраивают пробежки в сторону озера Ханто.

Накануне, один «пешеходник» появился на перекрестке улицы Северная с проспектом Мира, с четной стороны, в сторону Центра духовно-нравственного воспитания, а другой - возле гипермаркета «Лента», через проезжую часть по улицу Цоя.

Данное решение принято на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Добавим, в новом году начнется реконструкция дороги по направлению в ЦДНВ в части освещения и обновления тротуара. Данное предложение было озвучено ноябрянами на портале «Живем на Севере», и теперь будет реализовано муниципалитетом.

Также ведутся работы и по созданию пешеходного перехода возле только что открывшегося гипермаркета «Лента». Для удобства горожан там уже установлена автобусная остановка.

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