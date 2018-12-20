2018-12-20T14:58:43+03:00
Общество

В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей

Директор фирмы получил штраф в 40 тысяч
Алена Кульмухаметова
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Ямальские оленеводы обратились в прокуратуру после того, как не дождались заработную плату в организациип, занимающейся традиционным промыслом.

Как сообщает ведомство, Надымской городской прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению работников ЗАО «Ныдинское» о невыплате заработной платы в организации. Выяснилось, что задолженность по заработной плате за октябрь 2018 года перед 98 работниками, занимающимися оленеводством составила 4 081 тысяч рублей.

В этой связи, городским прокурором в адрес директора Общества было внесено представление, которое безотлагательно рассмотрено с участием представителя прокуратуры. Во исполнение представления руководством организации разработан график погашения долгов.

По постановлениям прокурора организация и директор подвергнуты административному штрафу на общую сумму 40 тыс. рублей.

Деньги оленеводам выплатили в полном объёме.

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