В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Ямальские оленеводы обратились в прокуратуру после того, как не дождались заработную плату в организациип, занимающейся традиционным промыслом.
Как сообщает ведомство, Надымской городской прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению работников ЗАО «Ныдинское» о невыплате заработной платы в организации. Выяснилось, что задолженность по заработной плате за октябрь 2018 года перед 98 работниками, занимающимися оленеводством составила 4 081 тысяч рублей.
В этой связи, городским прокурором в адрес директора Общества было внесено представление, которое безотлагательно рассмотрено с участием представителя прокуратуры. Во исполнение представления руководством организации разработан график погашения долгов.
По постановлениям прокурора организация и директор подвергнуты административному штрафу на общую сумму 40 тыс. рублей.
Деньги оленеводам выплатили в полном объёме.