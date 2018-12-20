Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык

20 Дек. 14:46 2018-12-20T14:46:11+03:00

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Тему изучения родных языков обсудили в правительстве Ямала. Так директор департамента образования округа Марина Кравец.

Она отметила, что в 2018-2019 учебном году на Ямале изучение родного языка как предмета (ненецкий, ханты, селькупский) организовано для 5 119 детей, что составляет 52% от общего числа обучающихся 1-11 классов из числа КМНС.

По словам директора департамента образования, особая роль в сохранении языков КМНС отводится межрегиональной олимпиаде по краеведению и родным языкам. Победители олимпиады становятся кандидатами на получение премии губернатора ЯНАО для поддержки талантливой молодежи.

Также вице-губернатор Ирина Соколова напомнила о том, что сохранению языков северных этносов на Ямале уделяется особое внимание. В этой работе выделено несколько приоритетных направлений.

В частности, внедрена модель этнокультурного образования детей коренных малочисленных народов Севера. Действуют меры государственной поддержки, направленные на сохранение фольклора и всех видов народного творчества северных народов. Издаются книги на языках ненцев, ханты и селькупов.

В округе выходят газеты на национальных языках «Наръяна Нгэрм» и «Лух Авт». Со следующего года их тираж будет кратно увеличен. В электронных СМИ выходят программы на языках коренных малочисленных народов Севера. В частности, в эфире региональной телерадиокомпании «Ямал-Регион» вещание на национальных языках занимает как минимум 1,5 часа в день.

- Большинство коренных жителей на Ямале хорошо знают свои родные языки, используют их в общении. Это свидетельствует о том, что языки северных этносов в нашем регионе остаются «живыми» языками», –отметила Ирина Соколова.