2018-12-20T13:59:40+03:00
Происшествия

На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко

Парнишка совершал преступления
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ЯНАОФото с сайта прокуратуры ЯНАО
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Справиться с 12-летним подростком не смогли родственники, надзорные органы и школа. Потому мальчика отправили в закрытую школу на полтора года.

По данным прокуратуры Ямала, в течение последних двух лет мальчик из Муравленко 2006 года рождения совершил несколько краж и наносил побои.

Ввиду недостижения возраста уголовной и административной ответственности по указанным фактам приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел и об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях.

В апреле текущего года Муравленковским городским судом рассматривался вопрос о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних, однако, суд пришел к выводу о том, что он может и желает исправиться без изоляции от общества.

Между тем подросток не только не исправил своего поведения, но и вновь совершил кражу и вновь избил детей.

Так как подросток стал опасен для общества, по решению суда, его направили в специальную школу на 1 год и 6 месяцев.

Не согласившись с решением суда законный представитель мальчика подала апелляционную жалобу.

Сегодня судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа, заслушав мнение прокуратуры округа, оставила без изменений принятое решение. В ближайшее время подросток будет направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

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