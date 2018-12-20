На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора

20 Дек. 13:44 2018-12-20T13:44:51+03:00

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Депутаты Законодательного собрания ЯНАО приняли поправки в окружной закон «О мерах социальной поддержки». Все категории ямальцы, которые получают льготу на оплату и содержание жилого помещения и коммунальных услуг, с нового года будут также получать финансовую поддержку.

По информации портала правительства ЯНАО, процент льготы зависит от категории граждан. О размерах субсидий для ямальцев рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.

- Так, для ветеранов Ямала и ветеранов труда она составляет 50 процентов. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны по-прежнему не будут оплачивать ничего – для них действует стопроцентное возмещение расходов. Для многодетных семей льгота увеличится за счет того, что услуга по вывозу и утилизации ТКО перейдет из жилищных в раздел коммунальных. Семьям, имеющим трех и более детей, будет возмещается 30 процентов от коммунальных затрат. Расходы, связанные с оплатой содержания жилых помещений, не входят в субсидирование.

Напомним, накануне в округе был утвержден тариф на новую коммунальную услугу. За вывоз и утилизацию ТКО предельная стоимость услуг регионального оператора составляет почти 3 тысячи рублей за кубический метр, это около 700 рублей с человека в месяц. Из них граждане будут платить 150 рублей. Разницу между экономически обоснованным тарифом и суммой для ямальцев будет субсидировать из бюджета региона. С 1 января 2019 года Ямало-Ненецкий автономный округ как вся Россия переходит на новую систему обращения с коммунальными отходами.