2018-12-20T13:04:36+03:00
Происшествия

Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену

За семейными разборками наблюдал ребёнок
Алена Кульмухаметова
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«Весёлую сценку» устроил дома нетрезвый житель Тарко-Сале. Его супруга, опасаясь за свою жизнь, вызвала полицию.

По информации следственного комитета ЯНАО, 23 сентября 2018 года в Тарко-Сале днём мужчина в ходе ссоры со своей супругой, схватил женщину за шею и начал душить, высказывая угрозы убийством. Позже в этот же день, осужденный, продолжил издевательства. В присутствии малолетнего ребенка он вновь избил женщину. После этого, 29 сентября отец семейства, находясь дома, подошел к дивану, на котором сидела его супруга с двумя малолетними детьми, и стал руками душить женщину. Женщина сумела убежать от агрессивно настроенного супруга, обратившись за помощью в отделение полиции. Прибывшего по вызову участкового уполномоченного осужденного избил стража порядка, а также разорвал на полицейском форменный китель.

Мужчине назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ со штрафом в сумме 80 тысяч рублей.

Информация о нахождении детей в социально-неблагополучных условиях направлена в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью принятия профилактических и реабилитационных мер.

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