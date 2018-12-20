2018-12-20T15:11:36+03:00
Общество

В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей

Впервые за многие годы в казне профицит
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Прогнозируемые доходы окружного бюджета определены в сумме 188 млрд рублей, расходы -174 млрд рублей. Об этом заявили на пленарном заседании Законодательного Собрания ЯНАО 20 декабря.

Доходы увеличены на 6%, или 11 млрд рублей за счёт налогов на прибыль организаций, доходы физических лиц и имущество организаций, а также прочих налоговых и неналоговых доходов.

- В полном объёме будут исполнены все социальные обязательства перед населением региона, все расходные обязательства по инвестированию и субсидированию отраслей производственной сферы, проведению мероприятий в рамках государственных программ, содержанию государственных и муниципальных учреждений. И впервые за многие годы бюджет автономного округа будет исполнен с профицитом в объёме 14 миллиардов рублей, - прокомментировала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова.

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